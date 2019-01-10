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雲南果蝠肝臟 發現致命伊波拉病毒

2019-01-10 列印
　　據國際科學期刊《自然》（nature）報道，科學家在一隻中國蝙蝠的肝臟內發現類似伊波拉病毒，且確定能感染包含人類在內的多種哺乳動物，可造成致命性出血。報道指，新加坡「杜克-NUS醫學院」（Duke-NUS Medical School）傳染病研究主任王林發（譯音，Wang Lin-Fa）、中國科學院武漢分院的鄭正立以及研究團隊，檢查一隻於中國雲南西雙版納勐臘縣捕獲的果蝠，在牠的肝臟中發現新型絲狀病毒，研究人員將其命名為「勐臘病毒」。該團隊發現，該病毒可以感染猴子、倉鼠、狗及人類的細胞。王林發表示，辨別出這種病毒有助於預防疫情大爆發，並指勐臘病毒在演化上跟伊波拉和馬爾堡病毒有密切關係。

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