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深圳多區傳刺鼻氣味 環保部門排除港影響

2019-01-11 列印
　　深圳多地市民表示周二至周三，聞到濃烈的類似塑料燒焦的刺鼻氣味，原因不明。有市民懷疑刺鼻氣味與香港海域一宗油輪火災事故影響有關。 深圳市環保部門接至今未查到污染源，但已排除刺鼻氣味來自香港方面影響。

　　直到前日晚上，深圳市人居環境委就市民反映的空氣異常問題作出回應稱，深圳市環境監測中心站對污染源在線監測數據進行查看，從八日中午到九日傍晚，沒發現有超標的情況；同時，該站還派出監測車外出進行監測，到目前為止還沒有查到污染源。

　　深圳市人居環境委經核實，一月八日下午到目前，港方沒有相關火警情況的通報。而從氣象部門確認，過去近四十八小時風向主要以北風、東北風為主，排除了香港方面吹向深圳的可能性。

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