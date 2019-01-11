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國務院再推措施 小微企年減稅2000億

2019-01-11 列印
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　　中國國務院召開常務會議於前日（九日）決定，再推出一批針對小微企業的普惠性減稅措施，包括大幅放寬可享受企業所得稅優惠的小型微利企業標準、將增值稅起徵點由月銷售額三萬元提高到十萬元，擴展投資初創科技型企業享受優惠政策的範圍，使投向這類企業的創投企業和天使投資個人有更多稅收優惠等。

　　上述減稅政策由今年一月一日，實施期限暫定三年，預計每年可再為小微企業減負約二千億元。

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