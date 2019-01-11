李克強會TESLA老闆 冀推動中美發展

于大寶上季在中超過得不如意，不過回歸國足即顯實力，上場亞洲盃後備建功助中國於C組首輪2:1反勝吉爾吉斯。此子揚言今晚次輪要在阿聯酋阿布扎比再下一城擊退菲律賓，但考慮到後者防守硬朗不會多失，宜取讓球主客和讓一球「和」。 （Now670台、FOX+今晚9:30直播） 上季于大寶在北京國安面對巴甘保、蘇利安奴等外援鋒將的競爭，上陣機會寥寥可數，甚至被教練羅渣舒密要求串演中堅及右閘。不過此子上場亞洲盃成為國足主帥納比的秘密武器，後備入替中場金敬道攻入奠勝球，助球隊反勝吉爾吉斯全取三分。 于大寶食髓知味 由於國足主力鋒將武磊拉傷左肩韌帶上陣成疑，于大寶的作用更加重要，他豪言︰...

2019-01-11