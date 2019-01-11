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李克強會TESLA老闆 冀推動中美發展

2019-01-11 列印
　　國務院總理李克強一月九日下午在中南海紫光閣會見美國特斯拉（TESLA）公司首席執行官馬斯克，指希望特斯拉公司成為中美關係穩定發展的推動者。

　　在會見中，李克強祝賀特斯拉上海工廠日前開工建設，他表示，這是中國新能源汽車領域開放外資股比後的首個外商獨資項目，又言希望特斯拉公司成為中國深化改革開放的參與者、中美關係穩定發展的推動者。

　　馬斯克回應，中國的發展速度和辦事效率令人印象深刻，很難想像能在如此短的時間內完成開設一個汽車工廠的全部程序。特斯拉將努力把上海工廠建造成世界最先進的工廠之一，同時根據中國市場需求將產品本土化，實現互利共贏。

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