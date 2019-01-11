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故宮養心殿柱根　現乾隆春節節目單

2019-01-11 列印
　　故宮博物院的工作人員前日（九日）在修繕工程期間，意外發現「寶物」，他們在養心殿發現兩張清宮春節曲目戲折。故宮博物院方指，目前文物已移典章組好好保管，待進一步研究，完成研究後將會向公眾展出。

　　在本月九日下午，負責修復的工作人員在清理磚雕透風、柱根糟朽情況時，意外發現空隙間有細卷狀的紙張，泛黃的紙張質地綿軟、字跡基本清晰，上面寫有「乾隆二十四年十一月十九日造辦處呈」等字句，有十九曲目和演出人員的名單。研究人員後，確認該紙張應為清乾隆二十四年造辦處呈大年三十戲曲節目單。

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