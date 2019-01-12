嫦娥四號完成月球360度環拍

著陸器上配置的地形地貌相機完成三百六十度環拍，科研人員根據「鵲橋」中繼星傳回的數據，製作清晰的環拍影像圖。科研人員根據降落相機拍攝的影像圖，完成著陸點周圍月面地形地貌的初步分析。
此前，於一月十日零時，玉兔二號巡視器完成出月午設置，恢復工作。
中國嫦娥四號探測器本月三日著陸月球背面南極艾特肯盆地內的馮‧卡門撞擊坑，是首次有人類探測器於月背軟着陸。而玉兔二號月球車駛抵月球背面時，更於月背留下人類探測器的第一道印跡。
黑幫內訌近期掀起連串腥風血雨，警方高層極度關注，誓要揪出幕後主腦，「O記」探員昨日傍晚掩至港島區，拘捕綽號「細B」的黑幫「新X安」尖沙嘴話事人陳X廉，懷疑他與近期連串黑幫斬人燒車案有關，陳先被押往香港...
2019-01-12
中美貿易談判持續，繼早前中美副部級官員結束在北京的貿易談判後，美國財政部長努欽指，中國國務院副總理劉鶴將「很有可能」會訪美。 路透社報道，努欽在華府國會山莊向記者表示，劉鶴很有可能會在本月稍晚來訪美。他稱，中美雙方將繼續進行會談，如同美方派代表團到中國一樣。 彭博報道，中美談判代表本周在北京進行中級貿易會談後，雙方都表達樂觀態度。 中國商務部發言人高峰在北京的每周例行簡報會則向記者表示，中美雙方將按照計劃進行貿易談判，但沒有透露何時談判的進一步細節。 早前中美副部級官員在北京進行的貿易談判於本周三結束，比原定時間延長一日。美國方面指，中國將從美國購買大量農產品、能源及服務。...
2019-01-12
雖然美國總統特朗普早前威脅要頒佈全國緊急狀態令，繞過國會動用軍費在美、墨邊界興建圍牆，但他直到目前都沒有公佈這項決定。不過，傳媒引述消息人士說，白宮正默默地為頒佈緊急狀態令作準備，其中一個可能性是動用...
2019-01-12
近年屯門青山公路一帶有多個低密度住宅新盤登場，其中永泰旗下的低密度新盤The Carmel，一條龍開放示範單位兼公佈首批50伙價單，開放式戶售價由343.1萬起。 永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監...
2019-01-12
美國聯儲局主席鮑威爾近期不斷「放鴿」，市場對美國加息預期降溫，加上人民幣匯價持續反彈，港股延續過去五日升勢，昨日再下一城，連續第六日造好。恒指反覆靠穩，高見26692點，收市升145點，報26667點。港股過去六日飆1602點或6.4%。 美國財長努欽表示，中國國務院副總理劉鶴或於1月下旬訪美，進行經貿談判。有消息指，劉鶴將於1月30至31日訪美，進行下一步部長級貿易磋商，劉鶴此行將與美國鷹派貿易代表萊特希澤及努欽會面。 人幣續升 內航股起飛 恒指高開170點，報26692點，創逾一個月高位，早段一度回吐至26494點，跌26點，其後受人民幣回勇帶挈，中港股市重拾升勢，午...
2019-01-12
車路士今年首三仗只有勝和負各一，中場尼高路簡迪坦言未符理想，今晚英超主場定要為球迷演場好戲，加上對手紐卡素近年到訪史丹福橋球場的往績奇差，鋒將夏薩特更是其剋星，以喜鵲近期頹態實難阻藍獅大勝一場，直取讓球主客和讓兩球「主勝」。（Now621台周日凌晨1:30直播） 車路士一九年首場英超只能0:0悶和修咸頓，其後足總盃雖然2:0淘汰諾定咸森林，但上場聯賽盃又失準，0:1不敵熱刺，今年首三場各賽事只有勝和負各一，中場尼高路簡迪直言愧對球迷，承諾今晚將交出應有水準︰「之前的成績都是大家不願看到，今晚主場定要打出好氣勢，用一場勝仗來答謝入場觀戰的球迷。」 近六次地頭對賽有殺無...
2019-01-12
買新鞋過年是傳統習俗，適逢鞋履品牌Jipi Japa正推出冬日減價優惠，部份鞋履以半價發售，吸睛度爆燈！ 文︰Angel部份圖片︰黃頌偉 Jipi Japa冬季鞋履多以簡約設計為主，款式亦夠多...
2019-01-12
去年，68歲的薛家燕娶新抱榮升奶奶，又在紅館舉行兩場《薛家燕愛你無限60年》演唱會，年尾仲擸埋「萬千光輝演藝人大獎」，好事成三可喜可賀。日前，家燕姐為TVB賀年節目《新春開運王》錄影，她坦言師傅批她今...
2019-01-12
考考大家一個日常生活常識題，有一個人每月賺三萬三千二百九十元，但花費很多，每月花四萬一千零八十元，超支情況驚人，每月超支七千七百九十元，較去年增加了一成七。入不敷支，只能夠借債度日。你會覺得這是一個怎樣的人？相信大家會認為他是一名財政病人。 現實生活中最容易借到的是信用卡透支貸款，但要支付二十厘的利息，就這樣透支下去，一兩年就破產。不過，假如他可以用年息二點七厘借到錢，雖然Min pay（最低還款額）都不還，但仍然有人肯不斷地借錢給他，他當然可以繼續捱下去。 這個財政病人孔武有力，見到自己的收支赤字這樣高，就責怪他人，說別人為甚麼不給他多些工作，讓他賺多些錢，讓他的收支可以...
2019-01-12
蘇兆輝今年是第三次在港短期客串，之前筆者只覺得他屬於一般好騎師，但與莫雷拉稍有距離，所以從來不會因為「人」的原因而投注其座騎。可是蘇兆輝今季重來，感覺上不但發揮比之前兩次穩定，而且不少馬一交到他手上，都可交出明顯進步的競爭力，由早期「共創更好」可以在草地賽壓倒「開懷大少」，到近期的「紫雲星」、「老友記」、「同威」等在他胯下表現都有如脫胎換骨，令筆者不得不對他改觀，要承認他與雷神、潘頓是同一個水平。 第四場四班一二○○米。「大四喜」今季雖只是四歲，但本身兩歲時已在新馬賽出道，上季更取得一冠四亞，不排除早熟馬里程已見得七七八八，所以今季五戰只得一亞，本來不宜再有太大憧憬。不過再...
2019-01-12