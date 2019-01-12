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嫦娥四號完成月球360度環拍

2019-01-12 列印
　　中國國家航天局昨日發佈消息表示，嫦娥四號著陸器、玉兔二號巡視器和「鵲橋」中繼星狀態穩定，各項工作按計劃實施。

　　著陸器上配置的地形地貌相機完成三百六十度環拍，科研人員根據「鵲橋」中繼星傳回的數據，製作清晰的環拍影像圖。科研人員根據降落相機拍攝的影像圖，完成著陸點周圍月面地形地貌的初步分析。

　　此前，於一月十日零時，玉兔二號巡視器完成出月午設置，恢復工作。

　　中國嫦娥四號探測器本月三日著陸月球背面南極艾特肯盆地內的馮‧卡門撞擊坑，是首次有人類探測器於月背軟着陸。而玉兔二號月球車駛抵月球背面時，更於月背留下人類探測器的第一道印跡。

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