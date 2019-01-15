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外交部指康明凱非現任外交官 不享豁免權

2019-01-15 列印
　　就加拿大前外交官康明凱上月在中國被捕一事，加拿大總理杜魯多早前再次斥責中國不尊重外交豁免權。外交部發言人華春瑩指，康明凱不享有外交豁免權。

　　華春瑩指，康明凱不是現任外交官，並持普通護照及商務簽證來華。他涉嫌從事危害中國國家安全活動，而被中方有關機構依法採取強制措施。根據公約及國際法，康明凱不享有豁免權。

　　華春瑩又指，所謂中方任意關押加拿大公民的指責是毫無根據的；表示加拿大應先學習及研究維也納外交關係公約和國際法。

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