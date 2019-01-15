解放軍少將倡擊沉美航母 美專家分析只是試探

解放軍少將羅援去年在深圳的一次演講中，分析美國和中國的軍事對抗，認為不能直接比拼，例如不是以航武對航武，「我們攻擊並擊沉了他們的一艘航空母艦。讓他們遭受五千人的傷亡……讓我們看看美國是否害怕？」



美國官媒美國之音，引用美國智庫戰略與國際研究中心亞洲海事透明倡議主任普林（Greg Poling）的分析說，北京允許羅援這麼講話，也容許他的話被公開，是為了向華盛頓發出了一個試探性的氣球，但不是真心要在南海動用武力。



波林認為，北京沒有任何興趣在南海與美國發生衝突，無論甚麼時候，中國在面臨使用武力，或是退卻時，北京都會選擇退卻。他指出，中國的目的是為達到目標，而不動用武力，故中國最希望的手段是「霸凌」，是威嚇。



