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蘇貞昌再任行政院長　 盼政策可更貼民心

2019-01-15 列印
　　再度出任台灣行政院長的蘇貞昌昨早到總統府，宣誓就職。內閣名單中有二十九名閣員留任，十人是新上任；其中副行政院長為陳其邁，為去年底在高雄市長選舉落敗。

　　蘇貞昌早上十時正式上任後，新舊內閣團隊交接，並隨即會召開臨時會議，預料會發表對新內閣的期許。行政院發言人說，蘇貞昌起用的成員必須要立刻上手，能接地氣，強化溝通，同時也指示各部門要加強與人民溝通，讓政策更貼近民心，讓政策推動過程更加順利。

　　去年年底的九合一選舉，執政民進黨慘敗，行政院長賴清德請辭，為敗選負責，獲蔡英文挽留，直至本月立法院通過預算案後，賴清德決定離開崗位，並率領內閣總辭。

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