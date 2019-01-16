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嫦娥四號傳回棉花發芽照

2019-01-16 列印
　　嫦娥四號探測器本月三日在人類史上第一次實現了月球背面著陸，科研人員隨後開始了月面探測分析、科學實驗等。據稱，嫦娥四號完成了人類在月面進行的首次生物實驗，傳回照片顯示棉花種子已經長出了嫩芽。據報，在月球上的棉花嫩芽生長狀況良好，這是在經歷月球低重力、強輻射、高溫差等嚴峻環境考驗後，在月球上長出的第一株植物嫩芽。

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