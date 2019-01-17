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習近平雄安新區考察調研

2019-01-17 列印
　　據內地傳媒報道，中國國家主席、中共中央總書記習近平，昨日上午到河北雄安新區進行考察調研。習近平期間到訪了市民服務中心，聽取雄安新區的總體規劃、政策體系及建設情況的介紹；亦視察了服務窗口，與工作人員、相關的民眾及部門駐企業代表交流。另外，他更與建設工地工人視頻。

　　根據圖片顯示，隨行的還有國務院副總理韓正和劉鶴，以及國家發改委主任何立峰等。

　　習近平早於兩年前二○一七年，曾到訪河北省安新縣調研，當時他主持召開河北雄安新區規劃建設工作座談會。在同年四月，中共中央、國務院印決定設立河北雄安新區，將指此區「是繼深圳經濟特區和上海浦東新區之後又一具有全國意義的新區」，是新區的任務為「北京非首都功能疏解集中承載地」。

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