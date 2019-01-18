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裝修師傅弄髒業主衣　16樓外被割安全繩

2019-01-18 列印
　　湖北武漢一名周姓裝修師傅在高空工作時，不慎弄髒業主晾曬的衣服，業主要求立即賠償不果，竟拿刀割斷周師傅的備用安全繩。目前，該業主晉某已被行政拘留。據報，本月十日，裝修工周師傅和同事在高空工作時，一名業主稱周師傅在粉刷牆面時，將他晾曬在外的衣物弄髒，要求賠償損失。周師傅當時未知是自己還是同事的責任，但仍向業主道歉，並指會交由公司方面協商。惟不久，周師傅發現業主晉某正拿著鎅刀割安全繩。

　　周師傅見遂順着安全繩立即往下跳，由於下降速度過快，他的胳膊、手肘被牆面擦傷，周師傅隨後報警。業主晉某對警方承認割斷備用安全繩，目前被行政拘留，案件正在進一步調查中。

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