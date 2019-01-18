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杜魯多召集外交官 商化解中加關係方法

2019-01-18 列印
　　中國與加拿大因孟晚舟案件後外交關係惡化，而中國連日拘捕多名加拿大人、重審加人謝倫伯格判處死刑，更令中加關係進一步惡化。

  加拿大總理杜魯多與內閣成員，於周三晚舉行會議，聽取加拿大駐中、英、美、法、德及聯合國的六名大使意見，並討論化解中國與加拿大關係的方法。

  美國方面批評中國，指重審加拿大男子謝倫伯格並加判死刑，是出於政治動機。



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