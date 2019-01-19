  • 2019年1月19日 星期六
  • 22º
  • 60%
熱門： 停課長者綜援劉德華流感國泰空姐

日報新聞 > 中國

傳華府官員考慮 取消對華徵關稅

2019-01-19 列印
　　中國證實國務院副總理劉鶴本月底將前往華府進行新一輪貿易談判。

  據《華爾街日報》引述消息人士報道，美國總統特朗普政府官員正考慮調降對中國產品的關稅，美國財政部長姆欽（Steven Mnuchin）支持調降關稅， 稱此舉旨在推進貿易談判，但美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）反對。

　　姆欽在討論貿易談判的策略時，提出取消部份或全部二千五百億美元（約一點九五萬億港元）中國商品的關稅。有關消息發佈後，美股大幅上漲。

　　但其後美媒向財政部查詢，財政部否認消息表示，姆欽或萊蒂澤未曾就中美貿易談判提出建議，中美貿易談判遠遠沒有談成。之後美國股票回落。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd