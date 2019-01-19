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世界人權報告：中國濫權達高峰

2019-01-19 列印
　　人權觀察前日發表《2019世界人權報告》， 指出中國政府在去年進一步加強對社會的監控，中國國家主席習近平的濫權程度繼續加深，由修憲取消國家主席任期限制和鎮壓新疆突厥語系穆斯林可見一斑。

　　報告分別將新疆、西藏及香港的人權狀況列為中國章節的重點。有關香港的部份指，「北京對香港自由的打壓，特別是言論、結社自由與政治參與權，在一八年明顯惡化。」

　　中國方面，「鎮壓措施在過去幾年達到一九八九年天安門民運示威者遭屠殺以來最高峰」。報告稱， 西北部新疆地區「居民被迫接受似乎永無止境的政治思想教育……伊斯蘭教禮俗在新疆實際上已遭當局查禁。」

　　然而報告又批評，「美國總統特朗普主政第二年在國內外大開人權倒車。」

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