  • 2019年1月19日 星期六
  • 22º
  • 60%
熱門： 停課長者綜援劉德華流感國泰空姐

日報新聞 > 中國

「中國海警」艦艇釣魚島海域巡航

2019-01-19 列印
　　「中國海警」微信公號昨日發佈消息稱，中國海警2307艦艇編隊在釣魚島領海內巡航。今次是兩星期內第三次宣示主權。

  日本海上保安總部亦證

實，四艘中國海警船下午約兩時相繼駛入釣魚島海域，航行約兩小時後離開，其中一艘海警船疑似安裝了機關炮，日方巡邏船一度發出警告。

　　同日，剛剛結束訪華行程的美國海軍作戰部長理查森（John Richardson）向傳媒表示，「視台灣海峽為國際水域，所以會派出軍艦通行」。並敦促中國軍方，若雙方在水域相遇，需要遵守國際規則。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd