否認考慮撤對華徵關稅特朗普：談判進展良好

劉鶴月底訪美
特朗普於白宮對傳媒說，與中國的談判和美國的貿易情況都十分樂觀，所有事情都發展得很好，但對於之前有報道指美國將會撤銷對中國貨品徵收關稅，是不實的。特朗普指︰「如果能和中國達成協議，美國當然不會實行制裁，如果不能達成協議，就會繼續徵收關稅。但我認為 我們確實舉行了非常多的會議，而且可能會與中國達成協議。」他又指協議的進展目前良好
中美貿易關係反覆，月頭中美各派出商貿團隊磋商，而中國國務院副總理劉鶴預定本月三十至三十一日訪美，再次展開中美兩國經貿磋商。
中環灣仔繞道昨日早上八時零五分通車，上午大致暢順，但到下午西行線已出事，估計因林士街天橋正進行工程，車輛出繞道西行出口，須改道入中環轉往西環或西隧；加上西行出口三線收窄為兩線，司機要減速，交通出現樽頸...
2019-01-21
據新華社報道，北京市政府工作報告提倡繁榮夜間經濟的政策，鼓勵重點街區及商場等延長營業時間。 新華社報道指，在北京兩會上，北京市政協委員李志起提議發展夜間經濟，措施包括鼓勵重點街區、商場、超市、便利店延長營業時間。李志起指夜間經濟可刺激消費、增加就業等，他又特別提到，北京作為一個國際城市，夜間消費的規模、便利程度卻不及雪梨，而許多國際知名城市如紐約、倫敦等都十分重視發展夜間經濟。北京市商務局副局長孫堯，在接受人大代表詢問、政協委員諮詢時亦曾指：「到二○二二年，北京將有一半以上的便利店實現二十四小時營業。 消息一出，有網民表示歡迎相關提議，指小區旁邊就有兩間二十四小時便利店十分...
2019-01-21
英國北愛爾蘭當地周六發生汽車爆炸案，懷疑與恐怖襲擊有關。另一方面，英國國會下議院上周以大比數否決脫歐協議後，文翠珊計劃與愛爾蘭政府洽商及締結一項雙邊條約，尋找方法解決英國脫離歐盟後與愛爾蘭之間出現的邊...
2019-01-21
信和旗下的大埔白石角新盤逸瓏灣8，繼日前公佈首張價單後，昨日（18日）原價加推60伙，折實平均呎價13655元，折實價635.4萬起，發展商最快於今日公佈銷售安排。 信和置業營業部聯席董事田兆源表示，...
2019-01-19
據悉，過去數月金管局每月都向銀行詢問標準按揭息率情況。有銀行界人士估計，金管局此舉或旨在緊盯銀行有否在加息後又掉頭勁減按息，以免按息過低會催谷樓市。事實上，踏入新一年，銀行再以低息兼高回贈激搶按揭，市...
2019-01-21
C朗拿度剛為祖雲達斯拿下他加盟後的首個錦標，不過這個葡萄牙球星未有自滿，揚言要繼續為老婦人爭取更多佳績。此子狀態及戰意十足，今晚意甲迎戰包尾大幡基爾禾定不手軟，讓球主客和讓兩球「主勝」照樣去馬！ （Now638台、有線614、654台周二凌晨3:30直播） C朗上場意大利超級盃一箭定江山擊敗AC米蘭，贏得轉投祖雲達斯後的首個錦標，這位星將今季表現有目共睹，但他仍警惕自己要打醒十二分精神︰「雖然己隊處於意甲榜首，但聯賽之路仍相當漫長，絕不能鬆懈。」 拒絕自滿繼續掃冠 剛捧盃的祖雲達斯士氣正旺，相反基爾禾正處於積分榜包尾，今季聯賽九輪客戰只得四和五負不勝，今晚到訪各賽事...
2019-01-21
早前在美國拉斯維加斯舉行的《CES電子展》，場內不乏新品參展，只是5G通訊方興未艾，又罕有地不見大廠手機、數碼相機撐場，故繼續大軍壓境的電視陣營，仍然最具可觀性，而今屆影音廠商全力聚焦8K電視，假以時...
2019-01-21
由韓國KBS電視台主辦的群星騷《Music Bank in Hong Kong》，前晚在香港亞博館舉行，人氣女團TWICE、男團FTIsland、SEVENTEEN等出席。TWICE來自台灣的成員周子...
2019-01-21
一批公立醫院醫護人員昨天到政府總部集會，他們高叫口號「做爆、不如鬧爆」，是醫護前線人員罕有地上街，宣示不滿。冬季流感期處於高峰，政府官員和醫管局不要口惠而實不至，一味打氣，這不足以紓緩護士的沉重工作壓力，必須即時與他們加強溝通，並且調撥資源，力撐前線抵抗流感。 公立醫院前線醫護多年來面對人手不足及工作超負荷，在冬季流感高峰期內更形惡劣，公院急症室大排長龍，病房入住率超額，臨時病牀四處可見，前線醫護疲於奔命，一人照顧十多名病人，職責繁重，不能出錯，壓力之大，可想而知。昨天集會有一百五十多人參與，當局不應視之為小數目，因為醫護人員須上班救人，不少人為病人着想，才不出席支持。 高...
2019-01-21
「風之后」李麗珊於○六年時曾在一個電視廣告中指出養育一個小朋友要四百萬。轉眼間已超過十年，當然有人認為養兒育女因應本身家庭的能力作出選擇，未必會花上巨費。不過，隨着通貨膨脹，在現今社會即使在茶餐廳吃個午飯，動輒都要數十元。試想想若要替孩子安排一些課外活動、學前興趣班、又或是補習等，要把他們養大成人的確需要龐大的金錢。 騎師當中也有不少「多仔公」，愛爾蘭鐵漢郭能就是其中之一。現時他與妻子Trish共有四名兒子，若以李麗珊所提及的經典對白來計算，郭能至少要有千六萬才能將四位公子養育成才，這樣看來生活壓力認真不少。也許為了餬口關係，很多時候他在陣上的表現均甚為勇猛，同時卻因取位造...
2019-01-21