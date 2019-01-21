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否認考慮撤對華徵關稅特朗普：談判進展良好

2019-01-21 列印
　　中美貿易戰停火多日，美國總統特朗普於上周六（十九日），指與中國在貿易協定上的談判進展良好，但否認考慮撤銷對中國進口貨品徵收關稅。

劉鶴月底訪美

　　特朗普於白宮對傳媒說，與中國的談判和美國的貿易情況都十分樂觀，所有事情都發展得很好，但對於之前有報道指美國將會撤銷對中國貨品徵收關稅，是不實的。特朗普指︰「如果能和中國達成協議，美國當然不會實行制裁，如果不能達成協議，就會繼續徵收關稅。但我認為 我們確實舉行了非常多的會議，而且可能會與中國達成協議。」他又指協議的進展目前良好

　　中美貿易關係反覆，月頭中美各派出商貿團隊磋商，而中國國務院副總理劉鶴預定本月三十至三十一日訪美，再次展開中美兩國經貿磋商。

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