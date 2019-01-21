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中加關係惡化 魁北克市長取消訪華

2019-01-21 列印
　　中國與加拿大因孟晚舟案件後外交關係惡化，而中國連日拘捕多名加拿大人，又在重審加人謝倫伯格判處死刑，中加關係持續惡化。加拿大魁北克市長拉博姆（見圖）以中加政治關係緊張為由，決定取消原定工月底的訪華行程。

　　據外媒報道，拉博姆原定三月底率團訪問上海，以及與魁北克結為友好城市的西安，其後會轉到南韓訪問。但報道指，拉博姆已基於加拿大政府的忠告，而取消訪華行程。

　　加拿大早前更新對中國的旅遊警示，勸喻國民要「高度警惕」中國任意執法的風險。而加拿大司法部發言人指，若美國要引渡孟晚舟最遲應該在本月月尾，但加拿大當局至今仍未收到。

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