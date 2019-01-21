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憂英學術界與華合作 彭定康：或有國安風險

2019-01-21 列印
　　前港督、現任英國牛津大學校監彭定康發出警告，指英國學術界與中國合作，會對國家安全帶來風險。彭定康說，如果某個項目引起憂慮，各大學的高層應該與政府聯繫。

　　他在出席國會外交事務委員會聽證會時說：「如果政府對一間公司感到不安，而有大學與那間公司合作進行研究，那麼有關的大學應該與政府的有關部門聯繫。」

　　彭定康認為涉及人文以及科學的學術研究項目，可能會構成安全風險。他指出：「我認為，我們多點談論這個問題－澳洲人、加拿大人、美國人都一樣－我們多點談論，便多一點加深了解，更加能在盜竊知識產權及保安等問題上，做正確的事。」

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