逾百前外交官學者聯署促華釋放兩加國公民

來自十九國逾一百四十名海外學者及前外交官，聯署去信國家主席習近平，要求中方釋放被拘留的加拿大前外交官康明凱及商人邁克爾斯帕弗，指兩人被捕在外交界傳遞出令人不寒而慄的信息，其他國家在北京的外交工作受到影響。而加拿大政府亦爭取盟友支持向中國施壓。



讚康明凱斯帕弗熱心



有份聯署的前駐華外交官分別來自七個國家，包括加拿大、英國、美國、澳洲、德國、瑞典及墨西哥。



信中提及，康明凱和斯帕弗都十分熱心，着力跟北京建立真誠、富有成效和持久的關係。惟兩人被捕，將會令其他外交官對前往中國旅遊及工作，變得更加謹慎。



聯署信中指出，這次事件將導致減少與北京的對話、增加猜疑，破壞管控分歧及尋求共識的努力。這樣中國及全世界都會變得更糟。他們敦促北京當局釋放兩人。



而加拿大總理杜魯多、外長方慧蘭與美德等十九個國家領袖進行高級別電話會議，爭取盟友支持向中國施壓。



