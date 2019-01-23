台文化部長遭掌摑 蔡英文籲勿助長暴力

台灣的文化部長鄭麗君，昨天在出席電視台舉辦的關懷演藝人員春節餐會，遭資深藝人鄭惠中掌摑。鄭惠中事後解釋，不滿鄭麗君向綠營靠攏同意去蔣化。台灣的總統蔡英文事後致電關心慰問，並呼籲台灣社會保持冷靜。



鄭麗君在逐桌敬酒時，突然被藝人鄭惠中打一巴掌。鄭麗君在社交網站發文，說個人受辱事小，但台灣得來不易的民主不容受到傷害。她也呼籲，台灣社會當下必須理性、冷靜面對衝突，回歸公共議題的討論，不要再複製任何暴力行為。台灣總統蔡英文得知消息後，致電鄭麗君表達關心慰問，又在社交媒體上發文指︰「在自由民主的台灣，每個人都能表達不同意見。立場可以不同，但打人就是不對。我要呼籲台灣社會保持冷靜，對任何議題應該理性討論，不要助長非理性暴力行為。」



