鄭麗君在逐桌敬酒時，突然被藝人鄭惠中打一巴掌。鄭麗君在社交網站發文，說個人受辱事小，但台灣得來不易的民主不容受到傷害。她也呼籲，台灣社會當下必須理性、冷靜面對衝突，回歸公共議題的討論，不要再複製任何暴力行為。台灣總統蔡英文得知消息後，致電鄭麗君表達關心慰問，又在社交媒體上發文指︰「在自由民主的台灣，每個人都能表達不同意見。立場可以不同，但打人就是不對。我要呼籲台灣社會保持冷靜，對任何議題應該理性討論，不要助長非理性暴力行為。」
台文化部長遭掌摑 蔡英文籲勿助長暴力
鄭麗君在逐桌敬酒時，突然被藝人鄭惠中打一巴掌。鄭麗君在社交網站發文，說個人受辱事小，但台灣得來不易的民主不容受到傷害。她也呼籲，台灣社會當下必須理性、冷靜面對衝突，回歸公共議題的討論，不要再複製任何暴力行為。台灣總統蔡英文得知消息後，致電鄭麗君表達關心慰問，又在社交媒體上發文指︰「在自由民主的台灣，每個人都能表達不同意見。立場可以不同，但打人就是不對。我要呼籲台灣社會保持冷靜，對任何議題應該理性討論，不要助長非理性暴力行為。」
市民排隊申$4000心急填報 派錢無表用 政府補鑊加印
「關愛共享計劃」向合資格市民派四千元，公眾申請意欲高漲，過去兩天多個派表地點排長龍，表格瞬即掃清，怨聲載道。政府公佈兩天派出逾八十萬份表。署理特首張建宗表示，已印製一百萬份表，會再加印，便民利民。對於...
2019-01-23
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中方促立即糾錯放人 加國大使：美提引渡孟晚舟
加拿大傳媒以及加拿大駐美國大使透露，美國已知會加拿大政府，計劃展開正式申請程序，引渡中國華為副董事長孟晚舟受審。中國外交部敦促加方立即釋放孟晚舟，華為指會將密切關注事件進展。另外，加國駐美大使向美國投訴遭到中方報復。 加拿大傳媒以及加拿大駐美國大使透露，美國已知會加拿大政府，計劃展開正式申請程序，引渡中國華為副董事長孟晚舟受審。中國外交部發言人華春瑩敦促加方立即釋放孟晚舟，又要求美方立即糾正錯誤，撤銷對孟晚舟的逮捕令，不向加方提出正式引渡要求。華春瑩更批評孟晚舟案是加方任意濫用加美之間的雙邊引渡條約，對中國公民的安全和合法權益構成嚴重侵犯。 加國恐受懲罰 華為則表示，將密切...
2019-01-23
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民主黨明日之星 黑人女參議員競逐美總統
在二○一六年大選中首次當選成為參議員、經常公開批評總統特朗普的加州前任黑人女檢察官賀錦麗（Kamala Harris），周一宣佈參加二○二○年總統大選。若賀錦麗明年順利當選，將成為美國歷史上第一位女總統，也是歷史上第一位黑人女總統。 五十四歲的賀錦麗有一半非洲血裔，父親是牙買加人，已故母親則是來自印度的留學生。她一向直言不諱批評特朗普的移民政策，是民主黨的明日之星。她首先要在民主黨內與其他對手對壘，爭取提名資格。至今為止，民主黨內最少有六人宣佈有意參選，其中四人是女性，預料爭持會十分激烈。 三年前，她成為歷來第一位代表加州晉身聯邦參議院的黑人女性，締造了歷史。她於周一已故黑...
2019-01-23
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擁逾千呎天台 喇沙利道28號寬敞大廳雅致舒適
喇沙利道貫穿九龍塘至何文田多個主要街道，沿路一帶建有不少洋房，地段矜貴，環境也旺中帶靜。其中，喇沙利道28號正有一個洋房放售，實用面積約5300方呎，並分別設有逾千方呎的花園及天台。 喇沙利道...
2019-01-23
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華為再掀風波 憂全球經濟放緩 美股早段跌逾300點
受到美國可能啟動引渡華為副董事長孟晚舟的打擊，投資者憂慮中美貿易談判添新障礙，再者，內地2018年全年經濟增長6.6%，創28年新低，內地經濟增長放緩。另外，有對沖基金創辦人對經濟前景感憂慮，種種因素...
2019-01-23
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八強爭頭威吉兆 巴塞奇兵到
巴塞隆拿周一出乎意料從意甲薩斯索羅借入鋒將奇雲保定，此子可望在今晚西班牙盃八強首回合作客西維爾處子登場。該隊教練華維迪矢言這位前加納國腳可作及時雨，解決鋒線人腳不足的問題，今仗夥拍美斯等人攻堅勢可擦出火花合力擊敗各戰線三連敗的西維爾，直取客勝。 （香港時間周四凌晨4:30開賽） 周一巴塞宣布由薩斯索羅借用奇雲保定至季尾，據報借用費為二百萬歐羅，球隊夏天可用八百萬歐羅（約七千一百萬港元）買斷。巴塞在事前沒有風聲下簽入這名三十一歲老將，全因他們早前賣走前鋒蒙尼亞艾哈達迪，而翼鋒奧士文尼迪比利又在上場西甲扭傷左足踝需養傷十五日，鋒線人腳不足需要立即引援。 奇雲保定技術及配...
2019-01-23
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星級時裝攝影展
當攝影遇上時尚，擦出意想不到的火花，昇華至亮眼的藝術品。太古地產ArtisTree與攝影展覽基金會（Foundation for the Exhibition of Photography）攜手合作舉...
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星媽激Like最萌星二代 李璨琛網紅B女做寫真小天后
42歲嘅李璨琛(Sam)與時裝設計師太太梁志瑩(Pae)12年拉埋天窗，去年李太終於誕下小公主元元(Lucy)，潮人Daddy榮升新手奶爸，兩公婆仲幫肥嘟嘟B女開咗個社交page，不時上載囡囡可愛照，...
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社論——快快強驗隱蔽奪命窗
一名內地女遊客在尖沙嘴逛街，被從天而降的鋁窗擊中頭部，客死異鄉。警方發現窗戶從附近酒店墮下，拘捕一名清潔女工。由於事發地點在鬧市，令市民人心惶惶，恐怕行街會有飛來橫禍。事件引起關注，在於普通人印象之中，高級酒店設備完善，為何仍有窗戶墮街？ 屋宇署公佈，昨天初步檢查發現，酒店有窗戶的柳釘出現氧化，而詳細的調查需時一個月，才有結果。這個初步發現，反映現行強制私人處所驗窗安排或存在盲點，屋宇署必須正視。 根據強制驗窗計劃，署方成立選取目標樓宇諮詢委員會，成員包括專業團體、物業管理專才、非政府組織代表、區議員等，就揀選優先強驗樓宇提供意見。可以想像，委員會考慮風險因素後，為樓宇排列...
2019-01-23
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賽日頭條——蘇保羅反擊戰
蘇保羅今季在練馬師榜敬陪末席多時，惟剛周日贏出「白鷺飛翔」，或許會對馬房士氣起刺激作用。暫累積五場頭馬的他，今晚兩匹王牌馬俱配冠軍騎師潘頓，明顯有心力爭上游。 蘇保羅今季與潘頓合作六次，暫得一...
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