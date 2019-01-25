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澳籍華裔異見作家 涉國安罪內地被捕

2019-01-25 列印
　　華裔澳洲籍異見作家楊恆均日前在中國失蹤，澳洲外交部稱獲中國當局證實他已被捕。澳洲外長佩恩在聲明中指會繼續與中方交涉，又要求事件要得到透明公平的處理。

　　澳洲外交部稱華裔澳洲籍異見作家楊恆均，獲中國當局證實已被捕。澳洲外長佩恩指目前無證據顯示，與華為副董事長孟晚舟上月在加拿大被捕事件有關。佩恩指會繼續與中方交涉，並要求事件要得到透明公平的處理。

　　而中國外交部發言人華春瑩昨天在例行記者會上表示，澳洲籍人員楊軍因為涉嫌從事危害中國國家安全犯罪活動，北京市國家安全局近期依法對他採取了強制措施進行審查。

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