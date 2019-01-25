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川寺《西遊記》壁畫列省級文物

2019-01-25 列印
　　四川省德陽市的寶峯寺發現藏有《西遊記》壁畫，被當局列入省級重點文物保護單位，為研究中國古代建築、雕刻、藝術和社會生活的重要資料。

　　德陽市文物考古研究所所長、研究員劉章澤介紹，世俗化是寶峯寺的特點，因此也為研究清代中晚期社會生活提供了重要資料。寺內的雕刻內容主要為羅漢、八仙過海和舞台戲劇故事，壁畫題材以傳說故事和民間文化為主，如西遊記、農耕、善財童子等。

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