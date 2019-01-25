加拿大駐華大使麥家廉（John McCallum）周二表示，上月在溫哥華被捕的中國華為集團副董事長孟晚舟，有強力的理據反對加拿大當局把她引渡到美國，又指（中國國家主席）習近平對孟晚舟事件感到十分憤怒。前任加拿大駐華大使馬爾羅尼批評麥家廉的講話「令人難以置信」。 麥家廉在安大略省萬錦市舉行一個只招侍華文媒體的記者會，指孟晚舟有很好的理據，反抗美國的引渡申請。其中一個理據是美國總統特朗普曾經就她的案件發表政治介入的言論。他指如果孟晚舟真的被引渡到美國，「不會是一個開心的結果」。不過他表示，就算真的要引渡，也可能需時數年才能成事，因為她有權提出上訴，一直上訴至加拿大最高法院。 ...

2019-01-25