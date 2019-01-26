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﻿衞健委稱流感疫苗供應平衡

2019-01-26 列印
　　國家衞生健康委員會表示，內地進入流感高峰期，南方省份的上升趨勢漸緩，北方省份則處平台期。而早前流感疫苗的確出現供不應求情況，現已基本供應平衡，但仍不排除個別地方暫時沒有疫苗供應。

　　國家衛健委疾控局副局長雷正龍表示，由於疫苗生產企業獲取自世界衛生組織的流感疫苗毒株的時間，較往年推遲了兩個月，所以有關工作亦相應推遲，從而出現在往年開始接種流感疫苗的時間，接種點還沒開始打苗的情況。雷正龍說，「還有一部份疫苗在今年還沒打，所以現在供需基本平衡。」
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