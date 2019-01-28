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佛山男經濟壓力大　扔陌生女童落樓再跳樓

2019-01-28 列印
　　廣東佛山市南海區一個商場內昨日發生兩宗墮樓事件，一名女孩與一名中年男子先後墮樓。警方稱，男子因經濟壓力太大，先將陌生女孩扔下樓（見圖），再跳樓。

　　警方稱，涉事商場為南海桂城鵬瑞利廣場。經初步調查，三十歲疑犯李某自稱因經濟壓力大產生輕生念頭，獨自到該商場三樓徘徊，中午十二時許，他見一個女孩從洗手間出來，遂抱起女孩將其從三樓扔到地庫一樓，然後自己也跳下。

　　警方其後趕到現場，將兩人送院。女孩頭部及臀部擦傷，需留院觀察治療，男子則多處骨折，兩人皆無生命危險。目前男子因涉嫌故意殺人罪已被警方刑事拘留。

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