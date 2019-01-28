  • 2019年1月28日 星期一
  • 18º
  • 57%
熱門： 流感爆發醫管局豬年健身教練倫敦金

日報新聞 > 中國

中國實習生墮水道亡福岡一個月內兩宗

2019-01-28 列印
　　日本福岡縣久留米市一條水道，一個月內接連發生兩宗中國實習生跌進水道死亡事件。

  前日久留米市城島町上青木地區的水道，一名警員巡邏時發現一具浮屍，死者為二十三歲來自中國的技能實習生唐廣鑫，相信已死去一段時間，未知他身上有否外傷。

　　而附近水道在本月一日，亦被巡邏警員發現一名二十二歲中國實習生徐和欽在水道載浮載沉，附近停着一輛電單車，路上還有斑斑血跡，他被送醫延至本月七日因肺炎死亡。連續兩名中國人喪命，警方正調查兩案是否有關連。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd