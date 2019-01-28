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被告律師稱受停擺影響　章瑩穎案申延期審理

2019-01-28 列印
　　中國女留學生章瑩穎在美國伊利諾州被綁架失蹤，全案將於當地時間四月二日起審理。

  然而，有美媒報道稱被告克里斯坦森（Brendt Christensen）的辯護律師近日向法院申請，稱因受美國聯邦政府局部停擺影響，希望當局能給予額外三十日，以便有更多時間為案件做準備。

　　報道指，代表疑犯克里斯坦森的辯方律師團隊，在當地時間上周五向當局提出申請，稱由於受到美國政府停擺影響，他們無法支付對克里斯坦森的精神評估費用。

  同時又稱，他們擬有更充裕時間，為疑犯作出心理健康辯護，藉此避免死刑。

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