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中美新一輪貿易談判周三在華盛頓展開

2019-01-29 列印
　　中美兩國將於華盛頓舉行新一輪貿易談判。彭博新聞引述消息指，中國副部級官員已於美國時間二十八日抵達美國，在談判前做好準備。

料與華府商購大豆數量

　　中美兩國本周三將於華盛頓舉行新一輪貿易談判。彭博新聞引述消息指，中國商務部副部長王受文、財政部副部長廖岷和人民銀行行長易綱已於當地時間二十八日抵美，為貿易談判做好準備，而由中國國務院副總理劉鶴率領的代表團，將於本周三與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）進行會談。

　　外界預料，劉鶴將會與華府官員商議中方購買美國大豆的數量。

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