大媽意國超市中文問價被店員辱罵

一名中國大媽在意大利米蘭一間Iper超市購買樽裝水時，不斷用普通話問價，店員用意文及英文回答。惟大媽仍不斷用普通話發問，店員不耐煩並連珠發炮機槍式辱罵大媽，更做出「開槍爆頭」的手勢和配音。短片曝光後，引起當地華人不滿，指店員涉嫌種族歧視。



影片中，大媽不斷用普通話詢問樽裝水的價格，店員因聽不懂，兩度用英文問她會不會英語，無奈大媽仍繼續以普通話回答及詢問，店員似乎感到不耐煩，說道：「這裏是意大利，你要講中文是沒用的，你要說就回中國再去。」更指︰「你來我的國家已經搞亂了整個市場，我要折你的腿再給你一槍。」再做出開槍爆頭的手勢，惟大媽一句都聽不懂。



這段影片引發意大利華人憤怒，怒斥道：「多麼粗魯、無知和可恥」，認為事件涉嫌種族歧視。但有網民指，去到外國不用英語用中文並不合理，直指該名大媽「抵鬧」。



