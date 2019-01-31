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台東5.7級地震 台北花蓮有震感

2019-01-31 列印
　　台灣東部發生黎克特制五點七級地震，震央位於台灣東海域，深度約三十八公里。最大震度出現在台東縣，錄得四級，台北市亦感受到震盪。

　　地震發生在昨天下午一時二十一分左右，花蓮縣政府偏南方深度三十七點八公里發生規模五點七級地震，花蓮、宜蘭、新竹、雲林、彰化等縣亦錄得三級；南投縣合歡山、台中、台北、桃園、高雄則錄得二級。

  暫時未有傷亡，而台灣中央氣象局指，未來一星期內可能會出現餘震。

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