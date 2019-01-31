母校高層探訪溫家寶 喝茶交談精神好

前國務院總理溫家寶的母校——中國地質大學的主要負責人，在春節前夕一起去探望了溫家寶。地質大學公開的照片顯示，七十七歲的溫家寶雖然髮色花白，但精神很好，和訪客喝茶交談，並站在一起合影留念。



中國地質大學（北京）前日在官網「北地新聞」貼出圖文。照片顯示，溫家寶身穿藍色外套，內配紫紅色襯衫，似未染髮，雖然頭髮花白，但精神好。



溫家寶對學校的學科發展等提出建議。他說，地質學應擴大研究領域和應用範圍，不應局限於地殼或岩石圈，還應當向生物圈、水圈和大氣圈等方向拓展，使這門科學不斷發展壯大，像氣象學等學科就應該有地質學家的一席之地。



溫家寶說，學校不宜辦得太大，別的學科也要發展，但主要精力還應多關注地學，這是學校的傳統，也是學校能夠出成果、出成就的地方。







