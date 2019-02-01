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兩中國流亡人士 憑「專業交流」入台

2019-02-01 列印
　　兩名自稱是中國異見人士劉興聯、顏克芬去年九月於台灣申請政治庇護，由於台灣並未通過「難民法」，兩人被逼連續一百二十五日滯留桃園國際機場，直到前日深夜，台灣當局批准以「專業交流」名義入境。

　　四十四歲的顏克芬在北京工商大學做副教授，而六十四歲的劉興聯則為大陸人權觀察秘書長。他們去年九月二十七日從泰國過境台灣時，以政治逼害為由申請庇護，但由於台灣並未通過「難民法」，兩人不能進入台灣境內，兩人連續一百二十五日滯留桃園國際機場，創下台灣移民署最長滯留紀錄。前晚陸委會安排兩人先出境第三國，再以「專業交流」名義入境。據報第三國是新加坡，而早前兩人曾流亡泰國，並於當地申請了聯合國難民署的難民證，但懷疑被跟蹤，才決定離開。

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