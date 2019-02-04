棋王低級錯誤失冠 當場自摑一巴

前日由央視舉辦的第七屆賀歲杯中日韓新春圍棋爭霸賽在成都落幕。目前排名世界第二的中國棋手柯潔（九段）在決賽出現重大失誤，冠軍由排名世界第三的韓國選手朴廷桓（九段）奪得。而當他發現自己的失誤後，當場摑了自己一巴。



在比賽的首輪對決中，柯潔以微弱優勢險勝朴廷桓。按照比賽規則和抽籤結果直接晉級決賽，而朴廷桓在戰勝日本選手芝野虎丸後得到了決賽名額。決賽時的官子階段，即圍棋比賽的最後階段，柯潔出現意外失誤。



解說員解說表示吃驚，因為「柯潔這種位置的棋手，這樣出錯的概率非常非常低」。柯潔發現後先用左手輕拍自己，隨後用右手摑自己一耳光，右臉有清晰的巴掌印。賽後柯潔在微博上發文表示，很抱歉下棋時的失態，下次會注意。



