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習近平向港澳台拜年 強調愛家愛國精神

2019-02-04 列印
　　新華社報道，中共中央、國務院昨日上午在人民大會堂舉行二○一九年春節團拜會。國家主席習近平發表講話，首先代表中央和國務院，向全國各族人民、港澳台同胞和海外華僑拜年。

　　其後習近平在講話中強調，過去一年，中國經濟穩中有進，社會大局保持穩定，貫徹落實中共十九大精神實現了良好開局。今年將迎來新中國成立七十周年，會有新的風險挑戰。又強調要在全社會大力弘揚家國情懷，培育和踐行社會主義核心價值觀，提倡愛家愛國相統一。

　　又說中國已經進入老齡化社會。讓老年人有所依靠，關係社會和諧穩定，要大力發展老齡事業，讓所有老年人都能有一個幸福美滿的晚年。

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