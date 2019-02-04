  • 2019年2月4日 星期一
  • 20º
  • 89%
熱門： 手榴彈金盈新春金多寶浴缸當魚缸送狗迎豬

日報新聞 > 中國

台男當眾偷拍裙底與男童分享 網民批「教壞細路」、「沒水準」

2019-02-04 列印
　　網上流傳片段，台灣日月潭一名街頭藝人裝扮成全白的自由女神，一手持著手杖凌空站立，身後也放置雪糕筒及圍欄示意不能進入。一名身穿黑色外套的男子疑因好奇而跨進圍欄，彎腰企圖一窺凌空的秘密，藝人察覺後方有異樣轉身發現，該男子即時以笑遮醜，耍手道歉。

　　當女藝人轉身繼續表演時，該男子在眾目睽睽下拿出手機伸進藝人裙下拍照，更立即與同行親友及男童分享。影片在網上廣泛流傳，有網民狠批「沒水準一家人」、「帶壞小孩還覺得有趣」。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd