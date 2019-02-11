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台灣士林區 發生3.8級地震

2019-02-11 列印
　　台灣台北市士林區昨日凌晨發生三點八級地震，台北市、新北市、宜蘭牛鬥居民紛紛感到搖晃。

　　根據中央氣象局，凌晨四時十二分在台北市士林區發生黎克特制三點八級地震，震央在台北市政府北方十一點一公里處，地震深度七點七公里，屬極淺層地震。

 台北市、新北市、宜蘭牛鬥震度有二級，桃園中壢、基隆、新竹及桃園一級有感搖晃。

　　台北市士林區於九日下午四時二十分發生過三點二級小規模地震，最大震度一級，深度僅九點一公里，同樣屬極淺層地震。

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