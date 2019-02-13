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中國肥胖率居世界第一

2019-02-13 列印
　　《人民日報》官方微博發佈了一則有關中國肥胖率的調查影片，當中指中國肥胖率高居世界第一，當中的重災區是首都北京。據調查，中國平均肥胖率約百分之十二，而肥胖總人數高居世界第一，其中北京肥胖率高達二十五點九，為全國「首胖」；第二是河北，肥胖率為二十二點二，同時女性肥胖率高於男性；第三是新疆，肥胖率為二十一點五。

　　據中國疾控中心數據顯示，一九八五年中國城市男性平均腰圍是六十三點五厘米，而現在已接近七十六點二厘米，腰圍膨脹度為百分之十五。另外，數據顯示中國有超過二億名高血壓患者，而糖尿病患者則達九千七百萬名。同時數據亦顯示，有百分之八十的家庭人均食鹽及食用油攝入量均超標。

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