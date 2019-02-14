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藏女當選多大學生會長 被揭支持藏獨遭華生抵制

2019-02-14 列印
　　加拿大名校多倫多大學士嘉堡分校早前舉行學生會選舉，加拿大籍藏族女生齊美拉姆（Chemi Lhamo）當選學生會會長，但有中國留學生聲稱她曾於社交網站發表支持「藏獨」的言論。

　　齊美拉姆當選後，一篇名為「多倫多大學 中國學生的態度」的文章在微信流傳，指齊美拉姆曾多次於Instagram發表支持「藏獨」的言論，曾說過「西藏從來不是中國的一部份」。文章又指，大學的學費中有一部份予學生會，指她「用多大學生的錢為藏獨事業做貢獻」，並號召學生在聯署網站上簽名，反對齊美拉姆成為學生會會長。
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