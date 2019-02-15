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華為接受額外產品檢查 揚言不會放棄歐洲市場

2019-02-15 列印
　　美國國務卿蓬佩奧出訪波蘭等中、東歐國家，呼籲盟友棄用華為設備。而美國副總統彭斯亦表示，歡迎波蘭與美國聯手防範來自華為的威脅，保障國家安全。華為則表示不會放棄歐洲市場，準備好採取額外措施留在歐洲發展5G網絡。華為美國公司首席安全官珀迪（Andy Purdy）指，公司已準備好採取任何額外保安措施，強調不會放棄中歐和東歐的5G網絡市場，又指華為已準備好與各國合作，並確保公司產品符合安全規格接受額外檢查，包括檢查產品原碼。　　

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