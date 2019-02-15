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中美經貿談判北京舉行 爭取本月內達成協議

2019-02-15 列印
　　中美兩國昨早在北京，展開半個月來第二次經貿高級別談判。中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽共同主持中美經貿高級別磋商開幕式。中美雙方今輪磋商希望爭取在下月一日限期前達成協議。報道引述消息指，國家主席習近平計劃在周五，接見美方代表，若果屬實，將會是中美接近達成協議的利好訊息。美國總統特朗普在白宮表示，中美貿易談判進展非常順利。













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