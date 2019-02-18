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聽取中美貿談匯報　特朗普：非常富有成效

2019-02-18 列印
　　中美高級別經貿談判前天在北京結束，中方本周將赴華盛頓繼續磋商。而美國總統特朗普於當地星期六下午，聽取官員匯報有關中美貿易會談的進展。

　　白宮發言人桑德斯指，特朗普於當地星期六下午時間在佛羅里達州的海湖莊園，聽取官員匯報。特朗普在會議期間，透過社交媒體Twitter發言，指中美貿易會談「非常富有成效」，又稱中國以貿易關稅的形式支付了美國數十億美元。他日前曾經表示，他有可能延遲下個月一日屆滿的貿易戰停火期。

  另一方面，中國副總理劉鶴今個星期會率領代表團赴華盛頓繼續磋商，與美國貿易代表萊特希澤及財長努欽為代表的美方團隊繼續洽談。

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