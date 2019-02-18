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華人馬德里銀行示威斥種族歧視凍結戶口

2019-02-18 列印
　　日前，數百名華人於西班牙馬德里示威，指當地第二大銀行西班牙對外銀行（BBVA）凍結他們的戶口，有「種族歧視」之嫌。而銀行則發表聲明道歉並否認歧視，指行動是配合反洗黑錢法例。

　　上星期五（十五日），數百名華人於西班牙馬德里示威，指西班牙對外銀行（BBVA）凍結五千人的帳戶，是「種族歧視」。而銀行則發表聲明指，向過去數日為顧客造成不便道歉，已推出舒緩措施，又指反對任何不合理歧視。但銀行亦指行動是配合反洗黑錢法例。

　　西班牙銀行業協會（AEB）發言人指，為配合國家的反洗黑錢法例，銀行需要「監督與控制客戶」，而受害帳戶必須提供法律規定的資料，銀行正努力加快相關程序。

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