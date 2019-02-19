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三中國軍艦被指曾現日本海域

2019-02-19 列印
　　日本防衞省周日（十七日）發表消息指，三艘中國解放軍軍艦上周五出現在對馬海峽向北航行，海上自衞隊派艦艇跟蹤監視。

　　防衞省統合幕僚監部消息指，海上自衞隊上周五傍晚約七時，在福江島以西北約一百公里海域，發現正在向東北方向航行的三艘中國艦艇。

　　據日方拍攝的照片中分析，分別是「烏魯木齊號」導彈驅逐艦，以及「臨沂號」和「日照號」導彈護衞艦。海上自衞隊其後派出軍機監視，確認三艘軍艦曾向日本海域駛去。

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