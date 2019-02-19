  • 2019年2月19日 星期二
  • 19º
  • 96%
熱門： 大灣區廚師腸公屋男中環灣仔繞道關愛座

日報新聞 > 中國

保險員為省時間 划船渡長江上班

2019-02-19 列印
　　重慶萬州一名保險營業員，因家在長江南，公司在長江北，為了節省時間及避免交通擠塞，他每天划獨木舟渡江上班，事件引起網民熱議。

　　該名男子姓劉，他本來是獨木舟的愛好者，他每天划船橫渡長江去上班，僅需六分鐘就可抵達。他指，下雨天或放假一般不划，不會拿安全開玩笑，同時提醒大家不要隨意模仿。據悉，他經常參加各種獨木舟比賽和救援活動，而身上的裝備都十分專業。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd