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蔡英文將競逐連任

2019-02-20 列印
　　台灣總統蔡英文昨日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時，表示將在二○二○年總統大選代表民進黨競選連任。蔡英文表示：「任何現任總統都希望替國家做更多事情，並希望在任期內完成所有任務，完成她對台灣的願景。」

　　蔡英文表示「有信心」連任，稱：「這是我已準備好的，當總統時，總是不乏挑戰，在好的時期，會遇到一種挑戰，而在困難時期，又會遇到另一種挑戰，競選連任是另一次的挑戰。」蔡英文又表示，她想完成她對台灣的願景，她說：「任何總統都想要為國家多做一些事，想要完成任期內的事情，延長任期是很自然的事。」

　　蔡英文競選連任之路艱辛，面對黨內人士和國民黨等對手的挑戰。CNN引述民調指，二○二○年總統大選藍綠對決中，蔡英文支持率僅得百分之三十左右。

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