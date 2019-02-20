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藏250萬人私隱 深數據庫不設防任下載

2019-02-20 列印
　　荷蘭非營利組織GDI基金會研究員維克多•杰弗斯（Victor Gevers）上周三（十三日）在Twitter上爆料稱，深圳深網視界科技有限公司（SenseNets）的數據庫裏有超過二百五十萬的個人信息長期不受保護，任何人都可以進入公司的數據庫下載這些信息。

　　爆料者分析發現，這個數據庫存有二百五十多萬人的個人信息，包括身份證號碼、性別、地址、生日、照片等信息。此外，數據庫還在過去二十四小時內記錄了近六百七十萬條定位信息，包括警局、酒店、網吧等地。這些與數據庫聯通的跟蹤器的地理位置顯示，這些設備全部位於新疆，主要分布在烏魯木齊、和田、喀什等穆斯林聚居地。

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