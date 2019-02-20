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﻿毛澤東前秘書 按正部級舉殯

2019-02-20 列印
　　中共已故領導人毛澤東的前秘書李銳於上周六清晨在北京逝世，享年一百○一歲，其告別式今天在北京八寶山公墓舉行。有消息指，中組部商定將按正部級待遇為李銳舉行告別儀式。

　　李銳與前妻范元甄之女李南央早前發表聲明表示，李銳絕對不能接受將他定位為一個共產黨的正部級來進行追悼，其遺願是「不開追悼會、不進八寶山、不蓋黨旗」。不過，李銳現任妻子張玉珍發表聲明，否認存在上述的「三不」遺願，又稱他自得病以來，始終受到中共相關單位的重視和關注。
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