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廣西近千豬隻病死 全國僅五省區未現疫情

2019-02-21 列印
　　廣西及山東首度爆發非洲豬瘟疫情，超過一千隻豬病發，最少九百多隻死亡。截至目前，中國境內三十一個省市區僅剩下新疆、西藏、河北、海南四個省市區尚未發現疫情。

　　據內地農業農村部官網通報，經動物衛生與流行病學中心確診，廣西壯族自治區北海市銀海區兩個養殖小區出現非洲豬瘟疫情。截至目前，上述兩個養殖小區共有存欄生豬二萬三千五百五十五隻，發病一千六百二十九隻，死亡九百二十四隻。山東濟南市萊蕪區一個養殖場內的四千五百零四隻生豬，有十七隻發病，三隻死亡。

　　在廣西及山東傳出非洲豬瘟疫情後通報又指，疫情發生後，農業農村部已立即派出督導組赴當地。當地按照要求啟動應急響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理。

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