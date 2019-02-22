內地惡男女醉酒毆獅城司機

中國遊客不時在外地出醜。近日，一個新加坡的士司機在社交媒體上指，有四名醉酒的中國男女強行登車，他拒絕後被毆打，當中一名女乘客更誣衊他非禮。幸得他的行車記錄器為他還清白。



一位名為Desmond Lee的新加坡的士司機，日前在facecook群組「Singapore Taxi Driver」上載了一段影片及相片，指於本月十六日清晨五時許，他準備收車回家，燈牌亦顯示為「換班」，豈料中國籍兩男兩女突然登車，他禮貌拒絕後慘被其中一名男乘客毆打，其間他下車報警時兩女更不斷糾纏搶手機。警方到場事件才平息，惟兩女竟誣告司機非禮，幸得行車記錄器還司機清白。



